В Воздушных Силах показали, как Gepard сбивал Шахеды в Одесской области. ВИДЕО

В Воздушных Силах показали, как немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard сбивала "Шахеды" в Одесской области в ночь на 7 сентября.

Напомним, что в результате атаки вражеских "Шахедов" в Одесской области повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание.

Прокуратура показала последствия ночной атаки россиян на юг Одесщины, а также сообщила, что два человека ранены.