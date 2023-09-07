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В Воздушных Силах показали, как Gepard сбивал Шахеды в Одесской области. ВИДЕО

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Работа Gepard-ов по вражеским Шахедам

В Воздушных Силах показали, как Gepard сбивал Шахеды в Одесской области. ВИДЕО

Генштаб

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В Воздушных Силах показали, как немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard сбивала "Шахеды" в Одесской области в ночь на 7 сентября.

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Напомним, что в результате атаки вражеских "Шахедов" в Одесской области повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание.

Прокуратура показала последствия ночной атаки россиян на юг Одесщины, а также сообщила, что два человека ранены.

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В статье: война с россией
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