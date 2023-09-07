Шевченко примет участие в престижном звездном турнире по гольфу

Легенда украинского футбола, экс-тренер национальной сборной Андрей Шевченко примет участие в матче всех звезд по гольфу.

Шевченко подтвердил свое участие в турнире, который состоится в Риме.

Играть Андрей Николаевич будет за команду известного гольфиста Кори Павина, а противостоять им будет пятерка легенды гольфа Кови Монти.

В турнире примут участие и другие знаменитости - 23-кратный чемпион Большого шлема теннисист Новак Джокович, футболисты Андрей Шевченко и Гарет Бэйл, голливудская звезда Кэтрин Ньютон, гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс и другие звезды из разных сфер.

Пройдет турнир с 29 сентября по 1 октября.