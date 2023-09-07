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Шевченко примет участие в престижном звездном турнире по гольфу

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Кроме Шевченко в турнире примут участие Гарет Бейл, Новак Джокович, Карлос Сайнс и другие

Шевченко примет участие в престижном звездном турнире по гольфу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Легенда украинского футбола, экс-тренер национальной сборной Андрей Шевченко примет участие в матче всех звезд по гольфу.

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Шевченко подтвердил свое участие в турнире, который состоится в Риме.

Играть Андрей Николаевич будет за команду известного гольфиста Кори Павина, а противостоять им будет пятерка легенды гольфа Кови Монти.

В турнире примут участие и другие знаменитости - 23-кратный чемпион Большого шлема теннисист Новак Джокович, футболисты Андрей Шевченко и Гарет Бэйл, голливудская звезда Кэтрин Ньютон, гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс и другие звезды из разных сфер.

Пройдет турнир с 29 сентября по 1 октября.

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В статье: Андрей Шевченко
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