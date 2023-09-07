В Олешках подорвали авто с двумя ФСБ-шниками и тремя российскими военными. ВИДЕО

Во временно оккупированных Олешках на Херсонщине подорвалась машина с двумя работниками российской ФСБ и военными.

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В результате взрыва один работник ФСБ скончался на месте, другой – в реанимации в тяжелом состоянии. Трое российских военных, которые сопровождали авто – ранены.

По информации Украинской правды, к взрыву причастна Служба безопасности Украины.

Взорванные фсбшники "работали" в оккупированном Скадовске. А в Олешки наведывались для фильтрационных мероприятий и также, чтобы пытать граждан Украины.