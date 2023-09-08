Зинченко: Создание собственной киберспортивной команды - это возможность освещать то, что происходит в Украине
Александр о собственной киберспортивной команде Passion UA
В августе защитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко создал киберспортивную команду по дисциплине Counter-Strike.
В состав коллектива вошли только украинцы, а именно: marat2k, jambo, s-chilla, jackasmo и zeRRoFIX. Эту команду тренирует Михаил "Kane" Благин, известный по выступлениям за NaVi и Gambit. С последними Михаил одержал победу на турнире PGL Major Krakow 2017.
Зинченко поделился мыслями насчет того, как ему пришла идея киберспортивной команды.
"Не секрет, что люблю Counter-Strike. И люблю достаточно давно уже. Я играл еще в 1.6 и так далее, пошло-поехало. Поэтому когда у меня свободное время, конечно, его сейчас очень мало. Все же где-то он там есть я могу зайти поиграть, и когда пришла такая идея, а после услышанного от моего товарища это уже была как цель. Он сказал: "Слушай, есть такая идея создать команду. У нас все для этого есть и так далее. Будем двигаться. Начнем с самого нуля, как говорится, а потом посмотрим, как оно пойдет.
Потому что у нас тренер, у которого достаточно опыта в этой игре. Он знает, что делать, как работать с молодым поколением. У нас все игроки молодые из Украины. В первую очередь, очень большой позитив в этом, потому что киберспорт сейчас очень хорошо прогрессирует.
И создать еще одну украинскую команду, которая в будущем может составить большую конкуренцию, в моих мечтах – на высоком уровне там где-то с топ-командами мира. Это прикольно, как мне кажется.
Это еще одна возможность освещать то, что происходит в нашей стране. Помогать также людям. Я думаю, это только позитив", – рассказал украинский футболист.
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