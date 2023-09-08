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Ночью россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками

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Большинство шахедов уничтожено

Ночью россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками

Генштаб

UA-Футбол
Новина українською

Ночью 8 сентября 2023 года противник атаковал Одесскую область группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - ВОТ, Крым).

Всего зафиксировано пуски 20 "шахедов" в направлении Одесской области.

К отражению удара применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожено 16 "Shahed-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей.

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В статье: война с россией
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