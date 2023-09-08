Ночью россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками
Большинство шахедов уничтожено
Генштаб
Ночью 8 сентября 2023 года противник атаковал Одесскую область группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - ВОТ, Крым).
Всего зафиксировано пуски 20 "шахедов" в направлении Одесской области.
К отражению удара применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.
В результате боевой работы уничтожено 16 "Shahed-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей.
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Источник:Повітряні Сили ЗС України
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