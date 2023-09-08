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Уничтожено более 20 танков за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян на 8 сентября

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За минувшие сутки было уничтожено 156 единиц техники

Уничтожено более 20 танков за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян на 8 сентября

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 08.09.23.
За четверг, 8 сентября, было ликвидировано еще 640 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 267540 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 156 единиц техники и вооружения. В частности, 31 единица артиллерийских систем и 23 единиц танков.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4529 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин - 8726 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 5753 (+31) ед,
  • РСЗО - 754 (+1) ед,
  • средства ПВО - 507 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4570 (+29) ед,
  • крылатые ракеты - 1455 (0) ед,
  • корабли / катера - 19 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8264 (+47) ед,
  • специальная техника - 860 (+1).
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В статье: война с россией
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