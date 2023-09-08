Уничтожено более 20 танков за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян на 8 сентября

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 08.09.23.

За четверг, 8 сентября, было ликвидировано еще 640 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 267540 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 156 единиц техники и вооружения. В частности, 31 единица артиллерийских систем и 23 единиц танков.

Потери россиян в технике: