Уничтожено более 20 танков за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян на 8 сентября
За минувшие сутки было уничтожено 156 единиц техники
Zelenskiy Official
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 08.09.23.
За четверг, 8 сентября, было ликвидировано еще 640 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 267540 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 156 единиц техники и вооружения. В частности, 31 единица артиллерийских систем и 23 единиц танков.
Потери россиян в технике:
- танков - 4529 (+23) ед,
- боевых бронированных машин - 8726 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 5753 (+31) ед,
- РСЗО - 754 (+1) ед,
- средства ПВО - 507 (+1) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4570 (+29) ед,
- крылатые ракеты - 1455 (0) ед,
- корабли / катера - 19 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8264 (+47) ед,
- специальная техника - 860 (+1).
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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