Войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: есть жертва и раненые
Зафиксировано попадание в админздание полиции
t.me/Klymenko_MVS
Войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, есть погибший и раненые. Об этом 8 сентября сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Он отметил, что зафиксировано попадание в админздание.
"Предварительно, один погибший и девять пострадавших. Троих достали из-под завалов. Загорелись гаражи. Огонь охватил 200 кв м", - подчеркнул глава региона.
Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что разрушено одно из админзданий полиции, погиб правоохранитель. Количество раненых возросло до 25.
Кроме того, повреждены размещенные рядом жилые дома. Продолжаются спасательные работы.
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