Шишка - о завершении карьеры: Возможно, проблема была во мне, как футболисте

Бывший футболист Михаил Шишка рассказал, почему решил завершить карьеру.

"Завершение футбольной карьеры в 29 лет? Это было обдуманное решение, и оно является неизменным. Важными факторами в его принятии были возможность развития и, как ни крути, деньги. Я чувствовал, что с каждым годом мне становится все труднее найти себе новую команду. Возможно, проблема была во мне, как футболисте.

У меня были разговоры с "Оболонью", "Вересом" и некоторыми другими командами, однако не суждено было. Я сам решил, если не найду себе вариант в УПЛ, то не буду продолжать карьеру. Первая и Вторая лига не соответствуют моим амбициям. За границу я ехать не хотел", - сказал Шишка.