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Шишка - о завершении карьеры: Возможно, проблема была во мне, как футболисте

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Воспитанник "Шахтера" повесил бутсы на гвоздь в 29 лет

Шишка - о завершении карьеры: Возможно, проблема была во мне, как футболисте

Фото: Google

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Бывший футболист Михаил Шишка рассказал, почему решил завершить карьеру.

"Завершение футбольной карьеры в 29 лет? Это было обдуманное решение, и оно является неизменным. Важными факторами в его принятии были возможность развития и, как ни крути, деньги. Я чувствовал, что с каждым годом мне становится все труднее найти себе новую команду. Возможно, проблема была во мне, как футболисте.

У меня были разговоры с "Оболонью", "Вересом" и некоторыми другими командами, однако не суждено было. Я сам решил, если не найду себе вариант в УПЛ, то не буду продолжать карьеру. Первая и Вторая лига не соответствуют моим амбициям. За границу я ехать не хотел", - сказал Шишка.

Шишка - воспитанник "Шахтера", однако за первую команду "горняков" так и не сыграл. Выступал за такие клубы, как "Львов", "Ингулец" и "Оболонь-Бровар", "Минай", грузинские "Динамо" из Тбилиси и "Самтредию" и литовский "Ритеряй".

В период с 2011 по 2015 годы выступал за молодежную и юношеские сборные Украины.

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В статье: Михаил Шишка
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