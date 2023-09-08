Шишка - о завершении карьеры: Возможно, проблема была во мне, как футболисте
Воспитанник "Шахтера" повесил бутсы на гвоздь в 29 лет
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Бывший футболист Михаил Шишка рассказал, почему решил завершить карьеру.
"Завершение футбольной карьеры в 29 лет? Это было обдуманное решение, и оно является неизменным. Важными факторами в его принятии были возможность развития и, как ни крути, деньги. Я чувствовал, что с каждым годом мне становится все труднее найти себе новую команду. Возможно, проблема была во мне, как футболисте.
У меня были разговоры с "Оболонью", "Вересом" и некоторыми другими командами, однако не суждено было. Я сам решил, если не найду себе вариант в УПЛ, то не буду продолжать карьеру. Первая и Вторая лига не соответствуют моим амбициям. За границу я ехать не хотел", - сказал Шишка.
Шишка - воспитанник "Шахтера", однако за первую команду "горняков" так и не сыграл. Выступал за такие клубы, как "Львов", "Ингулец" и "Оболонь-Бровар", "Минай", грузинские "Динамо" из Тбилиси и "Самтредию" и литовский "Ритеряй".
В период с 2011 по 2015 годы выступал за молодежную и юношеские сборные Украины.
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