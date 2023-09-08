В ООН готовы ослабить санкции против РФ в обмен на возвращение России к зерновой сделке
Предложение ООН состоит из четырех пунктов, которые в значительной степени ослабляют санкции против России
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Генеральный секретарь Антониу Гутерреш написал секретное письмо министру МИД РФ Сергею Лаврову, в котором предложил вернуться к зерновой сделке со значительными преференциями для России. Об этом сообщило немецкое издание Bild в пятницу, 8 сентября.
Утверждается, что предложение состоит из четырех пунктов, которые в значительной степени ослабляют санкции против России.
- Так, Гутерреш предлагает отменить финансовые санкции ЕС против Российского сельскохозяйственного банка (РСХБ), который отключен от SWIFT.
- Пункт номер два: страхование российских судов, которые будут вывозить зерно, от возможных украинских атак в Черном и Азовском морях.
- Третьим предложением генсека ООН является разблокирование счетов российских производителей удобрений в Европе. В письме отмечается, этот вопрос будет прорабатываться с соответствующими государствами и руководством ЕС.
- Четвертый пункт - обеспечить "эффективный доступ российских судов, перевозящих продукты питания и удобрения, в порты ЕС через быстрые портовые разрешения".
Издание утверждает, что с этой целью представители Гутерриша в ООН уже провели переговоры с Европейской комиссией, Германией, Бельгией, Испанией и Нидерландами.
Вчера стало известно, что Украина передала Турции предложение о возобновлении зерновой сделки без России. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.
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