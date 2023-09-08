В ООН готовы ослабить санкции против РФ в обмен на возвращение России к зерновой сделке

Генеральный секретарь Антониу Гутерреш написал секретное письмо министру МИД РФ Сергею Лаврову, в котором предложил вернуться к зерновой сделке со значительными преференциями для России. Об этом сообщило немецкое издание Bild в пятницу, 8 сентября.

Утверждается, что предложение состоит из четырех пунктов, которые в значительной степени ослабляют санкции против России.

Так, Гутерреш предлагает отменить финансовые санкции ЕС против Российского сельскохозяйственного банка (РСХБ), который отключен от SWIFT.

Пункт номер два: страхование российских судов, которые будут вывозить зерно, от возможных украинских атак в Черном и Азовском морях.

Третьим предложением генсека ООН является разблокирование счетов российских производителей удобрений в Европе. В письме отмечается, этот вопрос будет прорабатываться с соответствующими государствами и руководством ЕС.

Четвертый пункт - обеспечить "эффективный доступ российских судов, перевозящих продукты питания и удобрения, в порты ЕС через быстрые портовые разрешения".

Издание утверждает, что с этой целью представители Гутерриша в ООН уже провели переговоры с Европейской комиссией, Германией, Бельгией, Испанией и Нидерландами.

Вчера стало известно, что Украина передала Турции предложение о возобновлении зерновой сделки без России. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.