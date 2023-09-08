  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На месте вражеского удара в Сумах из-под завалов спасена собака. ВИДЕО
В тренде

На месте вражеского удара в Сумах из-под завалов спасена собака. ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

Каждая жизнь важна

На месте вражеского удара в Сумах из-под завалов спасена собака. ВИДЕО

скриншот

Новина українською

Сотрудники ГСЧС спасли собаку на месте сегодняшнего удара, совершенного российскими оккупантами по Сумам.

Видеозапись со спасенной собакой опубликована на странице ГУ ГСЧС Украины в Сумской области в соцсетях.

Читайте такжеСША объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 600 млн долларов

"Каждая жизнь важна. На месте вражеского удара в Сумах спасена собачка. Все службы продолжают работать на месте", - отмечают в сообщении спасатели.

Напомним, утром 8 сентября, в результате удара, нанесенного по городу Сумы, потерпел значительные разрушения жилищный сектор мирных граждан. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели. По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади. Под обломками находились два человека. Из-под завалов чрезвычайники спасли мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р.). Пожар ликвидирован. Работы продолжаются.

По теме
yellow-arrow
Россияне для защиты от дронов ставят автомобильные шины на истребители Су-34. ФОТО
yellow-arrow
В ООН готовы ослабить санкции против РФ в обмен на возвращение России к зерновой сделке
yellow-arrow
На войне погиб брат футболиста киевского Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде