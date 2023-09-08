На месте вражеского удара в Сумах из-под завалов спасена собака. ВИДЕО

Сотрудники ГСЧС спасли собаку на месте сегодняшнего удара, совершенного российскими оккупантами по Сумам.

Видеозапись со спасенной собакой опубликована на странице ГУ ГСЧС Украины в Сумской области в соцсетях.

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"Каждая жизнь важна. На месте вражеского удара в Сумах спасена собачка. Все службы продолжают работать на месте", - отмечают в сообщении спасатели.

Напомним, утром 8 сентября, в результате удара, нанесенного по городу Сумы, потерпел значительные разрушения жилищный сектор мирных граждан. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели. По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади. Под обломками находились два человека. Из-под завалов чрезвычайники спасли мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р.). Пожар ликвидирован. Работы продолжаются.