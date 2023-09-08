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Россияне для защиты от дронов ставят автомобильные шины на истребители Су-34. ФОТО

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Раньше такая практика применялась россиянами и для бомбардировщиков

Россияне для защиты от дронов ставят автомобильные шины на истребители Су-34. ФОТО

фото из свободных источников

Новина українською

Российские войска пытаются оградить свою авиацию от атаки дронов, поэтому накрывают их автомобильными шинами. Раньше это было со стратегическими бомбардировщиками, теперь начали "защищать" истребителей Су-34.

Соответствующее фото опубликовал провоенный русский Telegram-канал Fightersbomber.

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Россияне таким образом пытаются защитить самолеты от происходивших ранее атак дронов. В частности, в ночь на 27 августа разведка СБУ с помощью дронов-камикадзе атаковала военные самолеты россиян на Курском аэродроме. А в российском Пскове в результате атаки дронов было уничтожено 4 Ил-76.

Оккупанты надеются, что автомобильные шины защитят авиацию от взрывающихся в воздухе дронов, поражающих корпус самолета.

Напомним, ранее были обнародованы спутниковые фото, на которых видно, что на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области россияне пытаются защитить стратегические бомбардировщики автомобильными шинами.

Россияне для защиты от дронов ставят автомобильные шины на истребители Су-34. ФОТО - изображение 1
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В статье: война с россией
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