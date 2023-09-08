Россияне для защиты от дронов ставят автомобильные шины на истребители Су-34. ФОТО

Российские войска пытаются оградить свою авиацию от атаки дронов, поэтому накрывают их автомобильными шинами. Раньше это было со стратегическими бомбардировщиками, теперь начали "защищать" истребителей Су-34.

Соответствующее фото опубликовал провоенный русский Telegram-канал Fightersbomber.

Россияне таким образом пытаются защитить самолеты от происходивших ранее атак дронов. В частности, в ночь на 27 августа разведка СБУ с помощью дронов-камикадзе атаковала военные самолеты россиян на Курском аэродроме. А в российском Пскове в результате атаки дронов было уничтожено 4 Ил-76.

Оккупанты надеются, что автомобильные шины защитят авиацию от взрывающихся в воздухе дронов, поражающих корпус самолета.

Напомним, ранее были обнародованы спутниковые фото, на которых видно, что на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области россияне пытаются защитить стратегические бомбардировщики автомобильными шинами.