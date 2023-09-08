С начала полномасштабной войны состояние Коломойского уменьшилось с 2 млрд до 800 млн долларов. ГРАФИКА

Forbes.ua подсчитал, как изменилось состояние бывшего конечного бенефициара и владельца ПАО КБ "ПриватБанк" Игоря Коломойского с момента начала полномасштабной войны.

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По информации источника, за несколько дней до начала полномасштабной войны состояние Коломойского оценивалось в 2 миллиарда долларов, что было лучшим показателем с 2014 года. Сейчас эта цифра в 2,5 раза меньше и равна 800 миллионам.

После 24 февраля 2022 года бизнесмен потерял один из своих крупнейших активов – добытчик нефти в Украине "Укрнефть". Осенью прошлого года государство принудительно забрало эту и другую компанию Коломойского "Укртатнафту".

Значительную сумму олигарх также потерял и в металлургических активах, а также в собственном медиа "Группа 1+1".

Напомним, что ранее Коломойскому вручили подозрение в завладении 9,2 млрд грн "ПриватБанка" и сейчас бизнесмен находится в СИЗО.