Первые 10 танков Leopard 1 от трех европейских стран прибыли в Украину
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фото из свободных источников
В Украину прибыли первые танки Leopard 1, переданные Данией, Германией и Нидерландами.
Об этом сообщают AFP и Вооруженные силы Дании.
"Первые 10 танков уже отправлены в Украину. И еще больше уже в пути", – говорится в заявлении Датских вооруженных сил.
Датские войска в Германии обучают украинские силы работе с этой бронетехникой.
"Я не сомневаюсь, что это поможет им выиграть битву, которую они ведут сейчас", – сказал командующий армии Арпе Нильсен.
Напомним, что в феврале Дания, Германия и Нидерланды объявили, что передадут Украине 100 танков немецкого производства в "ближайшие месяцы".
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