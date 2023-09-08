Румыния и США проведут учения в Черном море и дельте Дуная

Многонациональные флотские учения Sea Breeze 23.3, организованные Румынией и США, пройдут с 11 по 15 сентября в западной части Черного моря и в дельте Дуная. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Румынии.

Главной целью международных морских учений Sea Breeze 23.3 заявлено "развитие оперативной и тактической совместимости стран-участниц в области противодействия взрывоопасным предметам, в частности морским минам, для обеспечения свободы судоходства".

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В учениях примут участие военнослужащие из Болгарии, Франции, Великобритании, Турции и Украины.

Со стороны Румынии в учениях примут участие военные корабли и вспомогательные суда, бронетранспортеры-амфибии, а также саперы и морская пехота. Со стороны США в них будут участвовать патрульно-разведывательный самолет Poseidon и саперы-подводники. Другие страны направят на учения водолазов, саперов и профильных представителей штабов.