Ярослава Магучих добыла золото на этапе Бриллиантовой лиги в Бельгии

В бельгийском Брюсселе состоялся заключительный этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике перед Суперфиналом сезона-2023.

Украину в прыжках в высоту представляли Ирина Геращенко и Ярослава Магучих.

Не смогла посетить бельгийский этап украинка Юлия Левченко, сохранявшая шансы отобраться в финал в Юджине.

Ирина Геращенко первой из украинок завершила соревнование – четвертое место. Прыгунья с первой попытки преодолела отметки в 1.84, 1.88 и 1.91 метра, но не реализовала ни одного прыжка на высоте 1.94.

Магучих в тройку медалисток вошла удачным скачком на высоте 1.94 метра. А уже в следующей попытке сразу преодолела отметку 1.97, на которой остановилась австралийка Паттерсон.

На отметке в 2.0 метра борьба за золото развернулась между Магучих и сербкой Ангелиной Топич. Соперница Ярославы не реализовала все три попытки, в то время как Магучих преодолела планку с первой попытки.

Бриллиантовая лига. Брюссель.

1. Ярослава Магучих (Украина) - 2.00

2. Ангелина Топич (Сербия) - 1.97

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1.94

4. Ирина Геращенко (Украина) - 1.94