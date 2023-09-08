Ярослава Магучих добыла золото на этапе Бриллиантовой лиги в Бельгии
Украинка показала невероятный результат
фото - Getty Images
В бельгийском Брюсселе состоялся заключительный этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике перед Суперфиналом сезона-2023.
Украину в прыжках в высоту представляли Ирина Геращенко и Ярослава Магучих.
Не смогла посетить бельгийский этап украинка Юлия Левченко, сохранявшая шансы отобраться в финал в Юджине.
Ирина Геращенко первой из украинок завершила соревнование – четвертое место. Прыгунья с первой попытки преодолела отметки в 1.84, 1.88 и 1.91 метра, но не реализовала ни одного прыжка на высоте 1.94.
Магучих в тройку медалисток вошла удачным скачком на высоте 1.94 метра. А уже в следующей попытке сразу преодолела отметку 1.97, на которой остановилась австралийка Паттерсон.
На отметке в 2.0 метра борьба за золото развернулась между Магучих и сербкой Ангелиной Топич. Соперница Ярославы не реализовала все три попытки, в то время как Магучих преодолела планку с первой попытки.
Бриллиантовая лига. Брюссель.
1. Ярослава Магучих (Украина) - 2.00
2. Ангелина Топич (Сербия) - 1.97
3. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1.94
4. Ирина Геращенко (Украина) - 1.94
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