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Травма защитника сборной, рекорд вундеркинда Барсы, арена Шахтера в ЛЧ. Главные новости за 8 сентября

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Травма защитника сборной, рекорд вундеркинда Барсы, арена Шахтера в ЛЧ. Главные новости за 8 сентября

Фото – Ігор Гетьман

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины провела последнюю тренировку перед Англией, один из игроков вылетел из-за травмы

25 игроков сборной Украины приняли участие в официальной тренировке на "Тарчинской-Арене" во Вроцлаве. Единственный, кто пропустил тренировку, – это Александр Тымчик. У защитника воспаление мышц группы мышц бедра, что исключает его участие в матче против Англии. Перспективы восстановления Саши к следующей игре с Италией будут определены позже. "Сине-желтые" финализировали тактические наработки тренерского штаба, над которыми работали в течение недели. Тренерский штаб выбрал игровую модель на поединок, а главный тренер фактически определился с перечнем исполнителей, которые начнут матч с Англией.

16-летний вундеркинд из "Барселоны" стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании

Ламин Ямал вышел на поле в составе сборной Испании на матч с Грузией после травмы Марко Асенсио. В итоге 16-летний полузащитник отметился голом, а матч завершился со счетом 7:1 в пользу "Фурии". При этом Ямал стал официально самым молодым игроком в истории сборной Испании. На момент дебюта ему было 16 лет и 57 дней. В этот же вечер Ямал забил гол, что сделало его самым молодым автором гола в истории Красной Фурии.

Сидклей продолжает тренироваться с командой "Динамо" U-19

Бразильский фулбек "Динамо" Сидклей продолжает тренироваться с юношеской командой. Киевский клуб до сих пор не нашел новую команду 30-летнему футболисту, пока что он продолжает поддерживать форму с юношами. После завершения аренды в болгарском "ЦСКА 1948" бразилец вернулся в расположение "Динамо", но главный тренер киевлян Мирча Луческу на него не рассчитывает.

Украинская молодежка проигрывает в спарринге, а юноши имеют триумф в турнире в Польше

Первый блин комом для Унаи Мельгосы. Молодежная сборная Украины проиграла сверстникам из Германии в товарищеском матче (2:0). Футболисты Бундестим дважды забили после перерыва, "сине-желтые" ничего этому не противопоставили. В то же время сборная Украины U-18 на турнире в Польше обыграла Турцию. Юношеская сборная Украины U-18 провела свой второй матч на турнире Вацлава Ежека. После поражения от США подопечные Юрия Мороза победили команду Турции. Судьбу встречи решили два точных удара в исполнении киевских динамовцев.

"Шахтер" готов принимать матчи ЛЧ в немецком городе

Коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко дал эксклюзивный комментарий UA-Футбол о готовности клуба к Лиге Чемпионов. У "горняков" уже подписан контракт – на 99% клуб готов играть домашние матчи главного клубного европейского турнира на "Фолькспаркштадионе" в Гамбурге.

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