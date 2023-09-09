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13 танков и 36 артсистем - Генштаб отчитался о потерях врага за минувшие сутки

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Также россияне потеряли около 600 военных

13 танков и 36 артсистем - Генштаб отчитался о потерях врага за минувшие сутки

Генштаб

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Генеральный штаб ВСУ отчитался о потерях врага за сутки восьмого сентября. В своде говорится, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 268140 (+600) человек
танков ‒ 4544 (+15) ед,
боевых бронированных машин ‒ 8739 (+13) ед,
артиллерийских систем – 5789 (+36) ед,
РСЗО – 757 (+3) ед,
средства ПВО ‒ 508 (+1) ед,
самолетов – 315 (+0) ед,
вертолетов – 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4588 (+18),
крылатые ракеты‒ 1455 (+0),
корабли/катера ‒ 19 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерны – 8298 (+34) ед,
специальная техника – 870 (+10).

Силы обороны продолжают выполнять задачи по защите украинской земли от окупантов, нанося максимальные потери противнику.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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