Кривбасс вернулся к тренировкам после трех дней отдыха
Также скоро состоится спарринг с "ЛНЗ"
фото прес-служби ФК "Колос"
"Кривбасс" вернулся к тренировкам после трех выходных. Команда отдыхала с понедельника по среду включительно, а в четверг возобновила подготовку к следующим матчам.
Из-за паузы в УПЛ, связанной с матчами сборных, эта неделя обойдется без матчей чемпионата. "Кривбасс" заполнит вынужденную паузу домашним спаррингом против черкасского "ЛНЗ", который пройдет завтра в закрытом режиме без зрителей.
Напомним, ближайший календарный матч УПЛ "красно-белые" проведут в следующие выходные. В воскресенье, 17 сентября, в Кривом Роге на стадионе "Горняк" команда сыграет против ровенского "Вереса".
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