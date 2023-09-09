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Кривбасс вернулся к тренировкам после трех дней отдыха

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Также скоро состоится спарринг с "ЛНЗ"

Кривбасс вернулся к тренировкам после трех дней отдыха

фото прес-служби ФК "Колос"

Новина українською

"Кривбасс" вернулся к тренировкам после трех выходных. Команда отдыхала с понедельника по среду включительно, а в четверг возобновила подготовку к следующим матчам.

Из-за паузы в УПЛ, связанной с матчами сборных, эта неделя обойдется без матчей чемпионата. "Кривбасс" заполнит вынужденную паузу домашним спаррингом против черкасского "ЛНЗ", который пройдет завтра в закрытом режиме без зрителей.

Напомним, ближайший календарный матч УПЛ "красно-белые" проведут в следующие выходные. В воскресенье, 17 сентября, в Кривом Роге на стадионе "Горняк" команда сыграет против ровенского "Вереса".

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно)
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
09.09.2023 в 13:22
Представляю, ааа будет выносить своих соперников кривбасс после отдыха!
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