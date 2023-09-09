Кривбасс вернулся к тренировкам после трех дней отдыха

"Кривбасс" вернулся к тренировкам после трех выходных. Команда отдыхала с понедельника по среду включительно, а в четверг возобновила подготовку к следующим матчам.

Из-за паузы в УПЛ, связанной с матчами сборных, эта неделя обойдется без матчей чемпионата. "Кривбасс" заполнит вынужденную паузу домашним спаррингом против черкасского "ЛНЗ", который пройдет завтра в закрытом режиме без зрителей.

Напомним, ближайший календарный матч УПЛ "красно-белые" проведут в следующие выходные. В воскресенье, 17 сентября, в Кривом Роге на стадионе "Горняк" команда сыграет против ровенского "Вереса".