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Колос победил Зорю в товарищеском матче

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Были забиты четыре гола

Колос победил Зорю в товарищеском матче

Телеграм ФК "Колос"

Новина українською

"Колос" из Ковалевки провел товарищеский матч с луганской "Зарей". Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Дубль во встрече сделал Безбородько, еще один гол забил Мякушко. Стоит отметить, что деталей о матче достаточно мало, потому что он проводился без видеотрансляции.

Как известно, на данный момент "Колос" занимает седьмую позицию в УПЛ с 8 очками, "Заря" - 12-я с пятью баллами в активе.

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка)
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