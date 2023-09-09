Колос победил Зорю в товарищеском матче

"Колос" из Ковалевки провел товарищеский матч с луганской "Зарей". Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Дубль во встрече сделал Безбородько, еще один гол забил Мякушко. Стоит отметить, что деталей о матче достаточно мало, потому что он проводился без видеотрансляции.

Как известно, на данный момент "Колос" занимает седьмую позицию в УПЛ с 8 очками, "Заря" - 12-я с пятью баллами в активе.