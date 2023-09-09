Колос победил Зорю в товарищеском матче
Были забиты четыре гола
Телеграм ФК "Колос"
"Колос" из Ковалевки провел товарищеский матч с луганской "Зарей". Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Дубль во встрече сделал Безбородько, еще один гол забил Мякушко. Стоит отметить, что деталей о матче достаточно мало, потому что он проводился без видеотрансляции.
Как известно, на данный момент "Колос" занимает седьмую позицию в УПЛ с 8 очками, "Заря" - 12-я с пятью баллами в активе.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Телеграм ФК "Колос"
Популярное сейчас
- Северная Македония – Италия. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 09.09.2023
- Петраков: Турция превосходит нас в разы, но мы играли на результат
- Травма защитника сборной, рекорд вундеркинда Барсы, арена Шахтера в ЛЧ. Главные новости за 8 сентября
- Украина против Англии и другие отборочные игры к Евро-2024. Расписание матчей на 4 – 10 сентября
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн