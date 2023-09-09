Генштаб: За сутки ВСУ поразили 5 артиллерийских средств и ЗРК противника

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 563-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток произошло 26 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных, 29 авиационных ударов, совершил 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Амбарного, Бударков Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы пришлись по более 20 населенным пунктам, в частности, Карповичи, Леоновка Черниговской области, Новониколаевка, Миропольское, Турья Сумской области, Гурьев Казачок, Бударки, Старица Харьковской области.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Синьковки, Кисловки Харьковской области, Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Кисловка, Кучеривка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отразили вражеские атаки в районе Берестового. Под авиационные удары попали Белогоровка Луганской области, Спорное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают противника в районах Орехово-Василовки, Богдановки и Клещиевки. Вражеским авиационным ударам подверглись Клещиевка и Андреевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Времен Яр, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши воины отразили 8 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар вблизи Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары возле Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Пятихатки, Роботино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Понятовка, Садовое Херсонской области и Днепровское Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. ВСУ имеют успех в районах южнее Роботиного и Клещиевки, закрепляются на достигнутых рубежах, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники.

Подразделениями ракетных войск поражено 5 артиллерийских средств и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.