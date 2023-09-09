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"Российское зло тоже готовится к зиме". Зеленский рассказал, какое усиление получит украинская ПВО

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Обращение Президента

"Российское зло тоже готовится к зиме". Зеленский рассказал, какое усиление получит украинская ПВО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина получит дополнительные немецкие системы противовоздушной обороны Gepard. Цель установок – защита украинской энергетической системы. Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Я хочу поблагодарить партнеров - есть очередная договоренность: Украина получит больше "гепардов" для защиты нашей именно энергетической сети.

Но мобилизуем все силы. Чтобы увеличить еще и поставки различных систем ПВО и саму физическую защиту объектов.

Четко отдаем себе отчет, что российское зло тоже готовится к зиме – готовится нести страдания. И каждый сейчас в государственном секторе и местных властях должен сделать все возможное, а если нужно, то и невозможно, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность.

ПВО, подготовка энергетики, социальной системы, соответствующие пакеты поддержки от партнеров – у всех должностных лиц и командующих есть четкие задачи. Руководители областных администраций будут ежедневно отчитываться о подготовке, каждый день вечером – отчет для правительства, Офиса. Министру внутренних дел поручено по максимуму подготовить сектор ГСЧС – не только то, что касается непосредственной работы Службы по чрезвычайным ситуациям, но и четкого информирования людей о том, как будет обеспечена защита", – рассказал президент.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
Zelenskiy / Official

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