Силы обороны ликвидировали еще почти пятьсот захватчиков. Генштаб обновил данные российских потерь
Почти 100 единиц техники уничтожено
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российских захватчиков в войне.
За прошедшие сутки украинские Силы обороны ликвидировали 490 окупантов. Кроме этого, были уничтожены 99 единиц вражеской техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава ‒ 268630 (+490 за минувшие сутки) лиц,
- танков ‒ 4554 (+10) ед,
- боевых бронированных машин 8755 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 5811 (+22) ед,
- РСЗО – 760 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 509 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4593 (+5),
- крылатых ракет ‒ 1455 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8338 (+40) ед,
- специальной техники – 872 (+2).
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