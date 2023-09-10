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Силы обороны ликвидировали еще почти пятьсот захватчиков. Генштаб обновил данные российских потерь

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Почти 100 единиц техники уничтожено

Силы обороны ликвидировали еще почти пятьсот захватчиков. Генштаб обновил данные российских потерь

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российских захватчиков в войне.

За прошедшие сутки украинские Силы обороны ликвидировали 490 окупантов. Кроме этого, были уничтожены 99 единиц вражеской техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава ‒ 268630 (+490 за минувшие сутки) лиц,
  • танков ‒ 4554 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин 8755 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 5811 (+22) ед,
  • РСЗО – 760 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 509 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4593 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 1455 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8338 (+40) ед,
  • специальной техники – 872 (+2).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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