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Украину ночью атаковали российские беспилотники. ПВО отчиталась об уничтоженных целях

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Более двух десятков летательных аппаратов обезврежены

Украину ночью атаковали российские беспилотники. ПВО отчиталась об уничтоженных целях

Колаж - Повітряні сили ЗСУ

UA-Футбол
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В ночь на воскресенье, десятое сентября 2023-го года, Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. Как сообщают официальные источники, последствия атаки таковы:

- в Шевченковском районе обломки повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии, дорожное покрытие;

- в Святошинском районе Киева обломки упали в районе парка Совки, есть возгорание;

- в Подольском – обломки упали на открытую местность.

- в Дарницком районе обломки упали на нежилое помещение.

Падение обломков обусловлено работой ПВО. За ночь Воздушные силы ликвидировали более 26 шахедов.

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"Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 32 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 25 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили на Киевщину", - говорится в утренней сводке Генштаба.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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