Украину ночью атаковали российские беспилотники. ПВО отчиталась об уничтоженных целях

В ночь на воскресенье, десятое сентября 2023-го года, Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. Как сообщают официальные источники, последствия атаки таковы:

- в Шевченковском районе обломки повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии, дорожное покрытие;

- в Святошинском районе Киева обломки упали в районе парка Совки, есть возгорание;

- в Подольском – обломки упали на открытую местность.

- в Дарницком районе обломки упали на нежилое помещение.

Падение обломков обусловлено работой ПВО. За ночь Воздушные силы ликвидировали более 26 шахедов.