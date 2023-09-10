ГУР сообщило, что Россия атакует Украину свежесделанным оружием
Несмотря на наложенные на агрессоров санкции
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Несмотря на наложенные на Россию санкции, у агрессора остается возможность производить оружие и применять его в войне против Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий во время встречи "Ялтинской европейской стратегии" (YES).
"В прошлом году они полностью перевели экономику на военный строй. Оборонно-промышленный комплекс сегодня пытается нарастить свои усилия по выпуску, как они называют, высокотехнологичных видов вооружения. И мы видим, что те же удары, которые сейчас наносятся, особенно начиная с мая месяца, то, что выпускается на их предприятиях, сразу идет в армию и сразу применяется по нашему государству", - сказал чиновник.
По его словам, на текущий момент в РФ в войну против Украины привлечено все государство.
"Это предполагает вооруженные силы, силовые структуры, это мощные меры по мобилизации. Просто так за три месяца они мобилизовали 310 тысяч военнослужащих, которые "влились" в вооруженные силы", – сказал Скибицкий.
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