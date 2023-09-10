Южная Корея предоставит Украине 2,3 миллиарда долларов на послевоенное восстановление
Заявление президента страны
Getty Images / Global Images Ukraine
Южная Корея обязуется предоставить Украине более двух миллиардов долларов помощи на послевоенное восстановление. Об этом заявил президент страны Юн Сок Йоль.
Он произнес свое обещание во время саммита G20 в Нью-Дели, заявив, что Южная Корея предоставит первоначальные 300 миллионов долларов в 2024-м году в виде гуманитарной помощи, а остальные деньги — в форме долгосрочной помощи.
"Это продемонстрирует нашу ответственную роль как глобального стержневого государства в ведущей помощи для восстановления мира в Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущем восстановлении Украины", - заявил Юн Сок Йоль.
Напомним, что ранее стало известно о новом пакете помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки.
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