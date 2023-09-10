  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Южная Корея предоставит Украине 2,3 миллиарда долларов на послевоенное восстановление
В тренде

Южная Корея предоставит Украине 2,3 миллиарда долларов на послевоенное восстановление

Общие новости
(1 голосов)

Заявление президента страны

Южная Корея предоставит Украине 2,3 миллиарда долларов на послевоенное восстановление

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Южная Корея обязуется предоставить Украине более двух миллиардов долларов помощи на послевоенное восстановление. Об этом заявил президент страны Юн Сок Йоль.

Он произнес свое обещание во время саммита G20 в Нью-Дели, заявив, что Южная Корея предоставит первоначальные 300 миллионов долларов в 2024-м году в виде гуманитарной помощи, а остальные деньги — в форме долгосрочной помощи.

"Это продемонстрирует нашу ответственную роль как глобального стержневого государства в ведущей помощи для восстановления мира в Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущем восстановлении Украины", - заявил Юн Сок Йоль.

Напомним, что ранее стало известно о новом пакете помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки.

По теме
yellow-arrow
ГУР сообщило, что Россия атакует Украину свежесделанным оружием
yellow-arrow
Украину ночью атаковали российские беспилотники. ПВО отчиталась об уничтоженных целях
yellow-arrow
Силы обороны ликвидировали еще почти пятьсот захватчиков. Генштаб обновил данные российских потерь
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ukraine NOW

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде