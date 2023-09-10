Украина выиграла медальный зачет Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике
Всего 7 наград на турнире
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по спортивной гимнастике выиграла медальный зачет пятого этапа Кубка мирового вызова, который проходил в Венгрии. "Желто-синие" завоевали три золотые медали, всего 7 наград.
Второе место заняла Венгрия, у которых также три медали высшей пробы, но на одну меньшее количество серебряных.
Третья строчка за Кипром - 1+2+0.
Золотые медали Украине принесли Олег Верняев (параллельные брусья), Назар Чепурной (опорный прыжок), Анна Лащевская (бревно).
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