Украина выиграла медальный зачет Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике

Сборная Украины по спортивной гимнастике выиграла медальный зачет пятого этапа Кубка мирового вызова, который проходил в Венгрии. "Желто-синие" завоевали три золотые медали, всего 7 наград.

Второе место заняла Венгрия, у которых также три медали высшей пробы, но на одну меньшее количество серебряных.

Третья строчка за Кипром - 1+2+0.

Золотые медали Украине принесли Олег Верняев (параллельные брусья), Назар Чепурной (опорный прыжок), Анна Лащевская (бревно).