Украина завоевала шесть медалей в первый соревновательный день Игр непокоренных-2023

Сборная Украины начала выступления на мультиспортивном турнире среди ветеранов и военнослужащих, который проходит в немецком Дюссельдорфе. В первый день Игр непокоренных-2023 "желто-синие" завоевали шесть медалей.

Золото получил Александр Маковей в толкании ядра (класс IF8).

Серебро завоевали Владимир Гера (толкание ядра, класс IF7), Николай Зарицкий (метание диска, класс IF1), Максим Зубов (пауэрлифтинг, класс IP6).

Бронзовую завоевали Вадим Мазниченко (толкание ядра, класс IF6), Владимир Товкис (метание диска, класс IF2).

Соревнование продлится с 9 по 16 сентября. В нем примут участие около 600 участников из 22-х стран. Украина дебютировала на Играх непокоренных в 2017 году. Это четвертое выступление для сборной на турнире.