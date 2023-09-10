Видеодайджест за 564-й день войны от Генштаба ВСУ
Главные события за сутки
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 564-й день российского вторжения.
Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А враг продолжает наносить удары по мирным регионам Украины.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Перенаправил предупреждение на судью. В благотворительном матче произошел уникальный инцидент
- The Athletic дал смелый прогноз по поводу будущего Судакова
- Бывший нападающий Динамо начал драку и скрылся с места происшествия
- Алиев - про Динамо: Тренера меняй или не меняй – ничего не изменится
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн