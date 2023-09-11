Днепр-1 выбрал Максимова, Германия остались без тренера. Главные новости за 10 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 10 сентября

Юрий Максимов возглавит "Днепр-1". Об этом сообщают "ТаТоТаке" и fcdnipro.com. Вопрос с клубом Второй лиги, где Максимов работает главным тренером, уже согласован. Официально о назначении 54-летнего тренера будет объявлено в ближайшие дни.

Правый защитник сборной Украины Александр Тымчик покинул расположение команды, сообщает сайт УАФ. Фулбек получил травму перед матчем против Англии, однако не успеет восстановиться к следующему поединку с Италией. Он будет продолжать залечивать повреждение в расположении "Динамо".

Сборная Италии продолжает терять игроков накануне матча с Украиной. К травмированным Федерико Кьезе и Лоренцо Пеллегрини присоединились защитник Джанлука Манчини и вингер Маттео Политано. Лучано Спаллетти довызвал в расположение сборной вингера "Болоньи" Риккардо Орсолини.

Ханси Флик стал первым уволенным главным тренером в 123-летней истории сборной Германии. Последней каплей к такому решению DFB стало поражение в товарищеском матче с Японией (1:4). В 2023-м году Германия победила лишь в одной игре из шести и четыре раза проиграла. Главным кандидатом на должность нового наставника Манншафт является экс-тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн.

В воскресенье состоялось девять матчей отбора к Евро-2024, и самый громкий результат добыла Албания, победив Польшу на своем поле. Эта победа вывела Албанию на первое место в своей группе. В квинтете B продолжает лидировать Франция, а вторую позицию занимает сборная Нидерландов, которая справилась с Ирландией. Запутанная ситуация в группе H -- Словения и Дания имеют по 13 очков, а Финляндия и Казахстан -- по 12.

Луис Рубиалес официально подал в отставку после скандала с поцелуем и своем поведении в VIP-зоне на финале женского ЧМ-2023. Рубиалес оставил не только пост президента федерации футбола Испании, но и должность вице-президента УЕФА.