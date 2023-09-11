Monte пробились в плей-офф ESL Pro League Season 18
Украинская команда отомстила и очень уверенно выбила MIBR
Twitter ESL Counter-Strike
В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.
В рамках матча группы B украинская команда Monte разгромила MIBR. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Виктора "somedieyoung" Оруджева (16:6 на Vertigo и 16:3 на Anubis).
Таким образом, MIBR завершили выступления на турнире и заняли 21-28 место. В свою очередь, команда украинского клуба прошла в плей-офф турнира.
Примечательно, что ранее в рамках ESL Pro League Season 18 Monte
Запись поединка между Monte и MIBR
Map 1 - Anubis
Map 2 - Anubis
Популярное сейчас
- Италия продолжает терять игроков перед матчем с Украиной
- Сборная Украины сегодня вылетит в Италию без Тимчика
- The Athletic дал смелый прогноз по поводу будущего Судакова
- Украина - Англия: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО