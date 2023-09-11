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Monte пробились в плей-офф ESL Pro League Season 18

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Украинская команда отомстила и очень уверенно выбила MIBR

Monte пробились в плей-офф ESL Pro League Season 18

Twitter ESL Counter-Strike

Новина українською

В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.

В рамках матча группы B украинская команда Monte разгромила MIBR. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Виктора "somedieyoung" Оруджева (16:6 на Vertigo и 16:3 на Anubis).

Таким образом, MIBR завершили выступления на турнире и заняли 21-28 место. В свою очередь, команда украинского клуба прошла в плей-офф турнира.

Примечательно, что ранее в рамках ESL Pro League Season 18 Monte проиграли MIBR со счетом 1:2.

Monte пробились в плей-офф ESL Pro League Season 18 - изображение 1
Графика Maincast

Запись поединка между Monte и MIBR

Map 1 - Anubis

Map 2 - Anubis

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В статье: киберспорт Monte
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