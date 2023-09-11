Продолжаем уничтожать живую силу и артиллерию. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
За минувшие сутки было уничтожено 121 единицу техники
24 ОМБр імені короля Данила
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 11.09.23.
За воскресенье, 10 сентября, было ликвидировано еще 580 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 269210 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 121 единицу техники и вооружения. В частности, добавилось 28 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4560 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 8767 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 5839 (+28) ед,
- РСЗО - 760 (0) ед,
- средства ПВО - 512 (+3) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4628 (+35) ед,
- крылатые ракеты - 1455 (0) ед,
- корабли / катера - 19 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8370 (+32) ед,
- специальная техника - 877 (+5).
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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