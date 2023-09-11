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Ночью российские террористы атаковали Украину ударными беспилотниками

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Уничтожено 12 Shahed-136/131

Ночью российские террористы атаковали Украину ударными беспилотниками

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

Ночью 11 сентября 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Ейск, Приморско-Ахтарск - рф).

Зафиксированы пуски 12 "шахедов" в направлении Запорожской и Днепропетровской областей. К отражению удара привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 12 "Shahed-136/131" в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей, а также один БпЛА неустановленного типа.

Также враг применил тактическую авиацию на Днепропетровщине, выпустив из самолетов Су-34/Су-35 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. Предварительно без потерь. Информация уточняется.

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