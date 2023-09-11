Украина вернула контроль над вышками Бойко в Черном море - ГУР. Видео
Россия захватила вышки в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях
unian/ua
Украина вернула нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Контроль над так называемыми "вышками Бойко" установлен благодаря уникальной спецоперации, об этом сообщили в ГУР Министерства обороны, 11 сентября.
"Уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш", - говорится в сообщении.
По данным ГУР, во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС "Неву", которая может отслеживать движение судов в Черном море.
Во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить, сообщили в ГУР.
Россия захватила вышки в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС.
По данным британской разведки, "вышки Бойко" в Черном море являются стратегическими объектами. Они используются как передовые базы для войск.
Росія захопила вишки у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.
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