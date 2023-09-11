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Украина - Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию волейбольного четвертьфинала Евро

Общие новости
(1 голосов)

Украина - Словения: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.09.2023 ⋇ Волейбол онлайн на UA-Футбол

Украина - Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию волейбольного четвертьфинала Евро

Фото: ГО "Федерація волейболу України/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украина раньше уже играла в четвертьфинале Евро по волейболу (2019), а вот в полуфинале – никогда. Поэтому сегодняшний матч – историческая возможность для нашей сборной. Нужно победить Словению. Матч состоится в понедельник, 11 сентября, в 17:00.

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Прямая онлайн видеотрансляция будет на Общественном. Смотреть можно в этой новости.

Волейбол. Евро-2024. Четвертьфинал

Украина 17:00 Словения

Трансляция – Общественное

Трансляция матча
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Трансляція матчу Україна - Словенія
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