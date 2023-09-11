Украина - Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию волейбольного четвертьфинала Евро
Украина - Словения: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.09.2023 ⋇ Волейбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ГО "Федерація волейболу України/Автор - невідомий
Украина раньше уже играла в четвертьфинале Евро по волейболу (2019), а вот в полуфинале – никогда. Поэтому сегодняшний матч – историческая возможность для нашей сборной. Нужно победить Словению. Матч состоится в понедельник, 11 сентября, в 17:00.
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Прямая онлайн видеотрансляция будет на Общественном. Смотреть можно в этой новости.
Волейбол. Евро-2024. Четвертьфинал
Украина 17:00 Словения
Трансляция – Общественное
Трансляція матчу Україна - СловеніяСмотреть трансляцию
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