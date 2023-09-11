Украина - Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию волейбольного четвертьфинала Евро

Украина раньше уже играла в четвертьфинале Евро по волейболу (2019), а вот в полуфинале – никогда. Поэтому сегодняшний матч – историческая возможность для нашей сборной. Нужно победить Словению. Матч состоится в понедельник, 11 сентября, в 17:00.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Прямая онлайн видеотрансляция будет на Общественном. Смотреть можно в этой новости.

Волейбол. Евро-2024. Четвертьфинал

Украина 17:00 Словения

Трансляция – Общественное