Министерство обороны обновило данные по освобожденным территориям

С начала контрнаступления в июне подразделения ВСУ освободили более 300 кв. км.

За прошедшую неделю украинские войска деоккупировали 4,8 кв. км территории на Таврическом направлении. Всего с начала контрнаступления на этом направлении освобождено 256,5 кв. км, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в понедельник, 11 сентября.

По ее словам, на Мелитопольском направлении продолжаются наступательные действия. Наши военные имеют успех в направлении южнее Роботино и западнее Вербового.

"За неделю освобождено 4,8 кв.км территории на Таврическом направлении (это юг включая часть Донецкой области). В общем ОСУВ (оперативно-стратегическая группировка войск - ред.) Таврия освободила 256,5 кв. км", - написала Маляр.

Она отметила, что на Запорожском и Херсонском направлениях россияне находятся в обороне.

На Купянском направлении продолжаются бои. Украинские бойцы успешно отбили вражеские атаки в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне продолжают перегруппировку войск. Они ведут безуспешные наступательные действия в районах Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Новоегоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты стремятся остановить наступление ВСУ. Они безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Железнянское, Орехово-Васильевка, Богдановка Донецкой области.

В то же время Силы обороны продвигаются и имели частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки. Они вытесняют там захватчиков с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшую неделю на Бахмутском направлении было освобождено 2 кв.км. Всего вокруг Бахмута деоккупировано 49 кв. км.

"В результате штурмовых действий Силы обороны заняли часть Опытного и имеют частичный успех в районе Новомайорского. Но, ситуация очень изменчива. Продолжаются бои и возможна смена позиций и самой ситуации", - предупредила Маляр.