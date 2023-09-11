Министерство обороны обновило данные по освобожденным территориям
С начала контрнаступления в июне подразделения ВСУ освободили более 300 кв. км
СБУ
С начала контрнаступления в июне подразделения ВСУ освободили более 300 кв. км.
За прошедшую неделю украинские войска деоккупировали 4,8 кв. км территории на Таврическом направлении. Всего с начала контрнаступления на этом направлении освобождено 256,5 кв. км, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в понедельник, 11 сентября.
По ее словам, на Мелитопольском направлении продолжаются наступательные действия. Наши военные имеют успех в направлении южнее Роботино и западнее Вербового.
"За неделю освобождено 4,8 кв.км территории на Таврическом направлении (это юг включая часть Донецкой области). В общем ОСУВ (оперативно-стратегическая группировка войск - ред.) Таврия освободила 256,5 кв. км", - написала Маляр.
Она отметила, что на Запорожском и Херсонском направлениях россияне находятся в обороне.
На Купянском направлении продолжаются бои. Украинские бойцы успешно отбили вражеские атаки в районе Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении россияне продолжают перегруппировку войск. Они ведут безуспешные наступательные действия в районах Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Новоегоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении оккупанты стремятся остановить наступление ВСУ. Они безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Железнянское, Орехово-Васильевка, Богдановка Донецкой области.
В то же время Силы обороны продвигаются и имели частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки. Они вытесняют там захватчиков с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшую неделю на Бахмутском направлении было освобождено 2 кв.км. Всего вокруг Бахмута деоккупировано 49 кв. км.
"В результате штурмовых действий Силы обороны заняли часть Опытного и имеют частичный успех в районе Новомайорского. Но, ситуация очень изменчива. Продолжаются бои и возможна смена позиций и самой ситуации", - предупредила Маляр.
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