Иран намерен передать РФ ракеты малой и большой дальности, - глава Моссада
Предварительные попытки такой передачи уже были сорваны
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Тегеран планирует передать Москве ракеты малой и большой дальности в дополнение к БПЛА, проданным Ираном России для войны в Украине.
Об этом сообщил директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа на ежегодной конференции Института контртеррористической политики (ИКТ) при Университете Рейхмана в Герцлии, передает The Times of Israel.
По его словам, предварительные попытки Ирана передать РФ ракеты в период войны были сорваны.
"У меня такое ощущение, что скоро будет сорвано еще больше соглашений. Мы опасаемся, что россияне передадут иранцам вместо того, чего им не хватает, современное оружие, которое безусловно поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь", - подчеркнул Барнеа.
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