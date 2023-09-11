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Латвия - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

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(1 голосов)

Латвия - Уэльс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Латвия - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Матч отбора к Евро-2024 Латвия – Уэльс состоится в понедельник, 11-го сентября, в 21:45. Прямую онлайн видео-трансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.

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Отбор к Евро-2024

Латвия 21:45 Уэльс

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча
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Трансляція матчу Латвія - Вельс
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