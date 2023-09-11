  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сборная Украины не смогла выйти в полуфинал Евро-2024
В тренде

Сборная Украины не смогла выйти в полуфинал Евро-2024

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

А шансы были

Сборная Украины не смогла выйти в полуфинал Евро-2024

Фото: cev.eu

Новина українською

11 сентября состоялся четвертьфинальный матч Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла со Словенией. Сильнее в этом матче оказались словенцы.

В стартовой партии Словения начала идти вперед и увеличивать свое превосходство. Впоследствии украинцы немного смогли сократить отставание, однако вскоре словенцы сняли все вопросы этой партии – 25:17.

Второй сет получился интригующим. Наши волейболисты навязали свою игру и несколько раз выходили даже вперед 4:2, 6:5. Впервые словенцы повели при счете 18:15, но украинцы быстро его сравняли 18:18. Потом еще дважды на табло было равновесие, а потом Украина не могла забить решающий мяч. В итоге только со счетом 31:29 выиграла Словения.

В третьей партии украинцы пошли вперед и остальными, партию выиграли 25:21.

Четвертый сет проходил в равной борьбе, но все же Словения догнала наших и забила победный мяч – 25:23.

Чемпионат Европы по волейболу. Мужчины

Словения – Украина 3:1 (25:17, 31:29, 21:25, 25:23)

По теме
yellow-arrow
УЕФА назначила бригаду арбитров из России на матч женской Лиги наций
yellow-arrow
Латвия - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
yellow-arrow
Украина - Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию волейбольного четвертьфинала Евро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по волейболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
11.09.2023 в 20:01
как всегда обделались
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде