Сборная Украины не смогла выйти в полуфинал Евро-2024

11 сентября состоялся четвертьфинальный матч Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла со Словенией. Сильнее в этом матче оказались словенцы.

В стартовой партии Словения начала идти вперед и увеличивать свое превосходство. Впоследствии украинцы немного смогли сократить отставание, однако вскоре словенцы сняли все вопросы этой партии – 25:17.

Второй сет получился интригующим. Наши волейболисты навязали свою игру и несколько раз выходили даже вперед 4:2, 6:5. Впервые словенцы повели при счете 18:15, но украинцы быстро его сравняли 18:18. Потом еще дважды на табло было равновесие, а потом Украина не могла забить решающий мяч. В итоге только со счетом 31:29 выиграла Словения.

В третьей партии украинцы пошли вперед и остальными, партию выиграли 25:21.

Четвертый сет проходил в равной борьбе, но все же Словения догнала наших и забила победный мяч – 25:23.

Чемпионат Европы по волейболу. Мужчины

Словения – Украина 3:1 (25:17, 31:29, 21:25, 25:23)