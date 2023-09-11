  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Маск об обвинениях в предательстве интересов США: Конгресс США не объявлял войну России
В тренде

Маск об обвинениях в предательстве интересов США: Конгресс США не объявлял войну России

Общие новости
(1 голосов)

Миллиардер уже не раз был уличен в заигрывании с Россией

Маск об обвинениях в предательстве интересов США: Конгресс США не объявлял войну России

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Американский миллиардер Илон Маск, который предположительно способствовал срыву украинской атаки на флот РФ, не считает себя предателем.

Читайте такжеCNN: Маск заставил отключить сеть Starlink, пытаясь сорвать атаку Украины на флот РФ

"Я гражданин Соединенных Штатов и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру за нее.

Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и является предателем, то это те, кто меня так называет.

Пожалуйста, скажите им это очень четко", - написал Маск в соцсети Х.

Напомним, что ранее американские СМИ заявляли о том, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.

Маск подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму. Миллиардер заявил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов, а отказался ее там включать по запросу Украины. Также он твердит о "необходимости перемирия".

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины не смогла выйти в полуфинал волейбольного Евро-2023
yellow-arrow
УЕФА назначила бригаду арбитров из России на матч женской Лиги наций
yellow-arrow
Латвия - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Илон Маск война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
twitter.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде