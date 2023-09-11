Маск об обвинениях в предательстве интересов США: Конгресс США не объявлял войну России
Миллиардер уже не раз был уличен в заигрывании с Россией
Getty Images / Global Images Ukraine
Американский миллиардер Илон Маск, который предположительно способствовал срыву украинской атаки на флот РФ, не считает себя предателем.
"Я гражданин Соединенных Штатов и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру за нее.
Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и является предателем, то это те, кто меня так называет.
Пожалуйста, скажите им это очень четко", - написал Маск в соцсети Х.
Напомним, что ранее американские СМИ заявляли о том, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.
Маск подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму. Миллиардер заявил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов, а отказался ее там включать по запросу Украины. Также он твердит о "необходимости перемирия".
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