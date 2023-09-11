Сунак: 24 августа Россия пыталась ракетами атаковать гражданское судно в Одессе

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что РФ 24 августа атаковала ракетами гражданское грузовое судно в одесском порту.

Об этом пишет Reuters.

Сунак отметил, что две ракеты "Калибр", которые были запущены РФ из Черного моря, были нацелены в грузовое судно, стоявшее в порту под либерийским флагом.

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"Благодаря рассекреченным разведывательным данным мы знаем, что 24 августа российские военные нацелили на гражданское грузовое судно в Черном море несколькими ракетами", - заявил Сунак, выступая в парламенте с докладом о саммите G20.

Среди ракет были две ракеты "Калибр", выпущенные с ракетоносца Черноморского флота. Однако все воздушные цели успешно сбила украинская ПВО.

Позже 26 августа сообщалось, что балкер Primus под флагом Либерии вышел из порта Одессы и движется в направлении болгарского порта Варна.