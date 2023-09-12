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32 единицы уничтоженной артиллерии. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за 11 сентября

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За понедельник было ликвидировано 550 оккупантов

32 единицы уничтоженной артиллерии. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за 11 сентября

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 12.09.23.
За понедельник, 11 сентября, было ликвидировано еще 550 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 269760 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 122 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 32 единицы артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4568 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 8778 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 5872 (+32) ед,
  • РСЗО - 764 (+4) ед,
  • средства ПВО - 515 (+3) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4645 (+17) ед,
  • крылатые ракеты - 1455 (0) ед,
  • корабли / катера - 19 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8413 (+43) ед,
  • специальная техника - 881 (+4).
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В статье: война с россией
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