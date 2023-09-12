32 единицы уничтоженной артиллерии. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за 11 сентября
За понедельник было ликвидировано 550 оккупантов
Zelenskiy Official
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 12.09.23.
За понедельник, 11 сентября, было ликвидировано еще 550 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 269760 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 122 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 32 единицы артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4568 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 8778 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 5872 (+32) ед,
- РСЗО - 764 (+4) ед,
- средства ПВО - 515 (+3) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4645 (+17) ед,
- крылатые ракеты - 1455 (0) ед,
- корабли / катера - 19 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8413 (+43) ед,
- специальная техника - 881 (+4).
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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