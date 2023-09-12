32 единицы уничтоженной артиллерии. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за 11 сентября

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 12.09.23.

За понедельник, 11 сентября, было ликвидировано еще 550 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 269760 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 122 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 32 единицы артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: