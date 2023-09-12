ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях - Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, имели успех в районе Роботино. Об этом 12 сентября сообщил Генеральный штаб.

На Бахмутском направлении наши воины продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, наносят российским оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. Имели успех в районах южнее и юго-восточнее Роботино, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях. На Лиманском и Купянском направлениях продолжаются тяжелые бои.