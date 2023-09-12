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В Сенате США требуют расследовать действия Илона Маска из-за срыва операции в Крыму

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Сенаторы возмущены, что Маск взял на себя полномочия определять внешнюю политику США

В Сенате США требуют расследовать действия Илона Маска из-за срыва операции в Крыму

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Конгресс США должен провести расследование обстоятельств отключения спутниковой связи Starlink возле Крыма, из-за которого сорвалась спецоперация Украины по атаке на российский флот. Об этом заявила сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, пишет Bloomberg.

"Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы убедиться, что внешнюю политику проводит правительство, а не один миллиардер", - заявила она в понедельник в Капитолии после того, как владелец компании SpaceX Илон Маск признал блокирование Украиной спутниковой связи.

Ожидается, что Маск будет среди руководителей технологической отрасли, которые примут участие в закрытой встрече с сенаторами в Капитолии в среду. Уоррен, представляющая Комитет по вооруженным силам, сказала, что Министерство обороны США должно пересмотреть свои договорные отношения с компанией SpaceX.

7 сентября американские СМИ сообщили, что в прошлом году Илон Маск сорвал спецоперацию украинских спецслужб в Крыму, когда морские беспилотники должны были атаковать корабли российского флота. По данным CNN, Маск экстренно отключил спутниковую связь Starlink возле Крыма, от которой зависели дроны. Из-за этого дроны просто выбросило на берег и они стали российскими трофеями.

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