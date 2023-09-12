Путин назвал условие для диалога с Украиной

Украина якобы запрещает вести переговоры с Россией. Отмена запрета могла бы стать "первым шагом к диалогу". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во вторник, 12 сентября.

"Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры. Там же декрет вышел президента - он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот Блинкен (глава Госдепа США Энтони Блинкен - ред.) говорит, что они готовы. Ну, хорошо, указ этот пусть отменят для начала. Это первый шаг", - сказал Путин.

Он также заявил, что Россия не может прекратить боевые действия, потому что Украина проводит контрнаступление.

"Мне со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые хотели бы выступить как посредники, говорят: "А вы готовы на прекращение боевых действий?". Ну как мы можем прекратить боевые действия, если противоположная сторона проводит контрнаступление", - пожаловался российский диктатор.

Как известно, в начале октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который делает невозможным ведение переговоров с Путиным, но при этом возможны переговоры с Россией. Так что Владимир Путин в очередной раз соврал.

На днях Зеленский заявил, что сейчас "плохой момент" для переговоров с Россией. Президент готов к долгой войне с агрессорами.