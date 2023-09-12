Швеция рассмотрит предоставление истребителей Gripen для Украины - СМИ
Украинские летчики уже начали участие в ознакомительном обучении на JAS 39 Gripen
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Власти Швеции в ближайшее время поручат военным изучить возможность передачи Украине истребителей Gripen. Об этом сообщило Радио Швеции со ссылкой на источники во вторник, 12 сентября.
"Правительство хочет получить информацию о том, как передача повлияет на обороноспособность Швеции и как быстро Швеция сможет получить новые самолеты Gripen в качестве компенсации", - говорится в сообщении.
Также шведское правительство должно определить, как должна проходить подготовка украинских пилотов и другого наземного персонала на этих самолетах.
Напомним, 19 августа президент Украины Владимир Зеленский посетил Швецию. Он заявил, что украинские летчики уже начали участие в ознакомительном обучении на JAS 39 Gripen и выразил желание, чтобы в Украине были такие самолеты.
В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Крисстерссон заявил, что его стране нужны Gripen для собственной обороны. К тому же заявка страны на вступление в НАТО еще не согласована, напомнил он.
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