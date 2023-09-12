  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Тбилиси установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!". ФОТО
В тренде

В Тбилиси установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!". ФОТО

Общие новости
(1 голосов)

Скульптуру установили в столице Грузии

В Тбилиси установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!". ФОТО

twitter.com/UKRINFORM

Новина українською

Памятник Герою Украины Александру Мациевскому, которого российские оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине", установили в Грузии. Об этом сообщает Укринформ.

Скульптуру установили в столице Грузии, Тбилиси.

Читайте такжеЗеленский присвоил звание Героя Украины воину, которого расстреляли россияне

Как известно, 6 марта в сети появилось видео, на котором российские оккупанты расстреливают пленного украинского солдата за слова "Слава Украине". Кадры получили широкий публичный резонанс.

8 марта Региональное управление Сил ТрО "Північ" Вооруженных сил Украины официально заявило, что на кадрах – солдат Александр Мациевский.

12 марта СБУ официально обнародовала информацию, что расстрелянный воин – это Александр Мациевский.

В Тбилиси установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!". ФОТО - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Швеция рассмотрит предоставление истребителей Gripen для Украины - СМИ
yellow-arrow
Защищая Украину, погиб брат Дмитрия Ризныка
yellow-arrow
Путин назвал условие для диалога с Украиной
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде