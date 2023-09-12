В Тбилиси установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!". ФОТО
Скульптуру установили в столице Грузии
twitter.com/UKRINFORM
Памятник Герою Украины Александру Мациевскому, которого российские оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине", установили в Грузии. Об этом сообщает Укринформ.
Скульптуру установили в столице Грузии, Тбилиси.
Как известно, 6 марта в сети появилось видео, на котором российские оккупанты расстреливают пленного украинского солдата за слова "Слава Украине". Кадры получили широкий публичный резонанс.
8 марта Региональное управление Сил ТрО "Північ" Вооруженных сил Украины официально заявило, что на кадрах – солдат Александр Мациевский.
12 марта СБУ официально обнародовала информацию, что расстрелянный воин – это Александр Мациевский.
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