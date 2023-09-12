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Путин назвал Маска "выдающимся человеком" и "талантливым бизнесменом"

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Российский диктатор расхвалил американского миллиардера

Путин назвал Маска "выдающимся человеком" и "талантливым бизнесменом"

Photo by SPUTNIKAFP via Getty Images

Новина українською

Президент России Владимир Путин назвал американского миллиардера, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска талантливым и выдающимся человеком.

Об этом глава государства-агрессора во время Восточно-Экономического форума, трансляцию ведет пропагандистский телеканал "Россия 24".

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"Что касается частного бизнеса Илона Маска.. Он безусловно выдающийся человек, это надо признать.. Я думаю, это и признают во всем мире. Активный и талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе при поддержке американского государства".

Напомним, что ранее Маск, который предположительно способствовал срыву украинской атаки на флот РФ в 2022 году, заявил, что как гражданин США не считает себя предателем. Свою позицию относительно РФ в войне против Украины бизнесмен оправдывает тем, что американский Конгресс, дескать, не объявлял войну России.

Телеканал CNN, получивший в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.

Маск подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму. Миллиардер заявил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов, а отказался ее там включать по запросу Украины. Также он твердит о "необходимости перемирия".

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В статье: Владимир Путин Илон Маск война с россией
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