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Зеленский ветировал закон, сохраняющий ограничения по электронному декларированию

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Редкий случай, когда мнение монобольшинства идет вразрез с мнением главы государства

Зеленский ветировал закон, сохраняющий ограничения по электронному декларированию

chosun.com

Новина українською

Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект, который сохранял ограничения по электронному декларированию. Он заявил, что декларации должны быть открыты.

"Вето. Утром поступил из Верховной рады Украины закон, который сохранял ограничения по электронному декларированию. Ограничения неприемлемы. Декларации должны быть открыты", - заявил Зеленский.

По словам президента, декларации должны быть открытыми - и уже сейчас, а не через год.

"Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро", - отметил Зеленский.

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Напомним, что 5 сентября депутаты Верховной рады поддержали возвращение электронного декларирования в Украине, которое было приостановлено из-за полномасштабной агрессии РФ.

В законопроекте указано, что е-декларации еще год должны быть не публичными. Однако по желанию каждый чиновник может обратиться в НАПК, чтобы его декларацию сделали публичной.

В "Слуге народа" объясняли такое решение оставить реестр пока закрытым по просьбе декларантов местных общин, проживающих на прифронтовых территориях.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
Zelenskiy/Official

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