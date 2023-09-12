"Будем руководствоваться интересами спортсменов", - Путин, вероятно, отпустит "нейтралов" из РФ на ОИ-2024
Вероятно, Путин отпустит "нейтралов" из РФ на Олимпиаду в Париже
Getty Images
Российский диктатор Владимир Путин затронул вопрос об участии российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом.
"Конечно, мы должны руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. Некоторые из них годами или десятилетиями готовились к важнейшим стартам, должны сами для себя принять определенные решения.
Но что касается самого олимпийского движения, я бы вот что сказал: думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций и Международного Олимпийского комитета, они извращают идеи Пьера де Кубертена. Спорт должен быть вне политики. Он должен не разъединять, а объединять людей.
Что произошло за последние десятилетия? Олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов, произошла недопустимая коммерциализация международного спорта", — цитирует Путина Матч ТВ.
Напомним, что в марте 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается представителей силовых ведомств, а также командных видов спорта. Кроме того, на всех международных соревнованиях запрещены гимн и флаг России.
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