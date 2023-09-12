"Будем руководствоваться интересами спортсменов", - Путин, вероятно, отпустит "нейтралов" из РФ на ОИ-2024

Российский диктатор Владимир Путин затронул вопрос об участии российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом.

"Конечно, мы должны руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. Некоторые из них годами или десятилетиями готовились к важнейшим стартам, должны сами для себя принять определенные решения.

Но что касается самого олимпийского движения, я бы вот что сказал: думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций и Международного Олимпийского комитета, они извращают идеи Пьера де Кубертена. Спорт должен быть вне политики. Он должен не разъединять, а объединять людей.

Что произошло за последние десятилетия? Олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов, произошла недопустимая коммерциализация международного спорта", — цитирует Путина Матч ТВ.