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"Будем руководствоваться интересами спортсменов", - Путин, вероятно, отпустит "нейтралов" из РФ на ОИ-2024

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Вероятно, Путин отпустит "нейтралов" из РФ на Олимпиаду в Париже

"Будем руководствоваться интересами спортсменов", - Путин, вероятно, отпустит "нейтралов" из РФ на ОИ-2024

Getty Images

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Российский диктатор Владимир Путин затронул вопрос об участии российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом.

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"Конечно, мы должны руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. Некоторые из них годами или десятилетиями готовились к важнейшим стартам, должны сами для себя принять определенные решения.

Но что касается самого олимпийского движения, я бы вот что сказал: думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций и Международного Олимпийского комитета, они извращают идеи Пьера де Кубертена. Спорт должен быть вне политики. Он должен не разъединять, а объединять людей.

Что произошло за последние десятилетия? Олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов, произошла недопустимая коммерциализация международного спорта", — цитирует Путина Матч ТВ.

Напомним, что в марте 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается представителей силовых ведомств, а также командных видов спорта. Кроме того, на всех международных соревнованиях запрещены гимн и флаг России.

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В статье: Владимир Путин Олимпиада-2024 война с россией
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