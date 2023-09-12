Зеленский подписал указ о проверке решений ВВК о непригодности к военной службе
Если решения ВВК будут с нарушениями, они будут пересмотрены
Zelenskiy Official
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 30 августа 2023 года "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".
Об этом информирует официальная страница главы государства.
Решением СНБО, в частности, предполагается в трехмесячный срок провести проверку обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе, принятых в период действия правового режима военного положения в Украине (то есть, с 24 февраля 2022 года).
В случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений - инициировать их пересмотр в установленном порядке и информировать при наличии оснований соответствующие правоохранительные органы.
Популярное сейчас
- Италия – Украина. АУДИО онлайн трансляция отбора на ЕВРО 2024
- Защищая Украину, погиб брат Дмитрия Ризныка
- Сергей Кривцов: О самом памятном матче в Италии, о неудобности этого соперника и плохих словах от Де Дзерби
- На войне погиб брат футболиста киевского Динамо
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
Новости по теме
- 20:22 Украинские "Российское зло тоже готовится к зиме". Зеленский рассказал, какое усиление получит украинская ПВО
- 16:15 Украинские Зеленский представил нового министра обороны Умерова: Изменения должны быть мгновенными
- 21:47 Украинские В него входят и Abrams. США выделяют Украине новый пакет помощи на $1 млрд