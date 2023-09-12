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Зеленский подписал указ о проверке решений ВВК о непригодности к военной службе

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Если решения ВВК будут с нарушениями, они будут пересмотрены

Зеленский подписал указ о проверке решений ВВК о непригодности к военной службе

Zelenskiy Official

Новина українською

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 30 августа 2023 года "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

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Об этом информирует официальная страница главы государства.

Решением СНБО, в частности, предполагается в трехмесячный срок провести проверку обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе, принятых в период действия правового режима военного положения в Украине (то есть, с 24 февраля 2022 года).

В случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений - инициировать их пересмотр в установленном порядке и информировать при наличии оснований соответствующие правоохранительные органы.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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