Зеленский подписал указ о проверке решений ВВК о непригодности к военной службе

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 30 августа 2023 года "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Об этом информирует официальная страница главы государства.

Решением СНБО, в частности, предполагается в трехмесячный срок провести проверку обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе, принятых в период действия правового режима военного положения в Украине (то есть, с 24 февраля 2022 года).

В случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений - инициировать их пересмотр в установленном порядке и информировать при наличии оснований соответствующие правоохранительные органы.